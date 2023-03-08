Грузинская полиция проводит задержания митингующих у здания парламента

Тбилиси, , 04:02 — REGNUM Грузинская полиции проводит массовые аресты митингующих оппозиционеров в центре Тбилиси, утверждает 8 марта телеканал «Мтавари архи».

Грузинские полицейские Ministry of Internal Affairs of Georgia

Полицией, по словам самих оппозиционеров, уже задержаны десятки человек. Среди арестованных имеются и лидеры оппозиции, которых увозят в неизвестном направлении с проспекта Руставели на микроавтобусах. В частности, глава оппозиционной партии «Гирчи — больше свободы» Зураб Джапаридзе при задержании был избит спецназом, а затем доставлен в полицейский участок в отдалённом районе города.

Депутат грузинского парламента от оппозиции Анна Цитлидзе на своей странице в соцсети заявила, что полицейские арестовывают даже тех, кто спрятался в расположенной рядом со зданием парламента Кашветской церкви.

Бывший лидер основной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия был насильно вывезен полицией с проспекта Руставели, а затем отпущен. Мелия призвал всех оппозиционеров вновь собраться 8 марта у здания парламента и начать проведение там бессрочного митинга протеста до тех пор, пока «весь проспект Руставели не станет грузинским, а никаким не русским».

В свою очередь, заместитель начальника патрульной полиции Тбилиси Гога Меманишвили заявил, что ему неизвестно точное число задержанных во время беспорядков.

Напомним, что вечером 7 марта у здания парламента в Тбилиси произошли ожесточённые столкновения между полицией и оппозиционерами. Полицейский спецназ использовал для разгона митингующих дубинки, резиновые пули, водомёты, слезоточивый и перцовый газ.

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