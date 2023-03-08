Байден и Макрон обсудили помощь Киеву и навязывание издержек за конфликт России

Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Оказание военной помощи Киеву и «навязывание издержек» за военный конфликт России обсудили президент США Джозеф Байден и французский лидер Эммануэль Макрон в телефонном разговоре. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Белого дома в распространённом заявлении.

Эммануэль Макрон и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что американский и французский лидеры обсудили вопросы оказания поддержки Украине, включая «обязательство продолжать оказание помощи Украине в сфере безопасности и навязывания издержек России» за спецоперацию.

Кроме того, Байден и Макрон коснулись вопросов сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также обсудили «совместные усилия по реагированию на вызовы со стороны Китая основанному на правилах международному порядку».

Кроме того, президент США и лидер Франции подтвердили «свою приверженность плотной координации усилий по ускоренному переходу к экономике на основе экологически чистой энергетики».