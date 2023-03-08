Сенатор Пушков назвал статью New York Times по «Северным потокам» неудачной попыткой дезинформации

Москва, , 03:08 — REGNUM Статья американской газеты New York Times с новой версией взрывов на газопроводах «Северный поток» является неудачной попыткой дезинформации, написал 7 марта в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

В публикации New York Times говорится, что, согласно разведданным, к атакам на объекты может быть причастна некая проукраинская группировка.

«За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации», — отметил Пушков.

По мнению сенатора, через эту статью США хотят отвести от себя обвинения в организации диверсий на газопроводах. Парламентарий объяснил, что даже в случае, если бы такие «проукраинские группы» существовали, они все равно не смогли технически совершить подобную атаку.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад не осуществлять утечки из расследования по инцидентам, а ответить России на официальные запросы Москвы по диверсиям на «Северных потоках». Так она оценила новую информацию об инцидентах на газопроводах. Захарова также заявила о необходимости для западных стран, причастных к подрывам, ознакомиться с расследованием американского журналиста Сеймура Херша, представившего доказательства виновности США в атаке.