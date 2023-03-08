Тбилиси, 8 марта, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Грузинские законы об иноагентах несовместимы с ценностями и стандартами Евросоюза, — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом 8 марта сообщил грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Эти законы очень плохи для Грузии и её народа, сказал Боррель. Они могут оказать негативное влияние на гражданское общество и СМИ, иметь негативные последствия для многих грузин. Принятие подобных законов, по словам Борреля, противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в ЕС, которую поддерживает подавляющее большинство грузинских граждан.

Боррель пригрозил грузинским властям тем, что принятие законов об иноагентах может оказать серьёзное негативное влияние на отношения между ЕС и Грузией.

«Европейский союз призывает Грузию выполнять свои обязательства по поддержке демократии, верховенства закона и прав человека и напоминает, что люди имеют право на мирный протест», — заявил Борель, имея в виду проходящие в центре Тбилиси столкновения между полицией и оппозиционными демонстрантами.

Напомним, что проправительственные фракции в грузинском парламенте намерены принять законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект, касающийся НПО и СМИ, будет обязывать организации, имеющих более чем на 20% зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве иностранных агентов и ежегодно подавать финансовую декларацию. Второй же законопроект касается любых физических и юридических лиц, имеющих иностранные финансирование. Они под страхом административного и уголовного наказания должны обязательно зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.