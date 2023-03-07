Минск, 8 марта, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Разработку новой военной доктрины поручил начать министерству обороны Белоруссии совет безопасности страны. Об этом сказано в постановлении Совбеза, опубликованном 8 марта на национальном правовом интернет-портале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В документе предписывается приступить к разработке новой военной доктрины министерству обороны Белоруссии совместно с уполномоченными государственными органами и организациями. Отмечается, что поручение было дано совбезом Белоруссии «в связи с изменением военно-стратегической обстановки».

Также указывается, что по итогам прошедшего недавно совещания совбеза было принято решение одобрить проект новой концепции национальной безопасности, которая будет отражать «трансформацию всего спектра современных угроз и определяющей единые подходы к формированию и реализации государственной политики в данной сфере». Концепция будет обсуждаться на дискуссионных площадках, после чего будет обеспечена её подготовка к вынесению на утверждение Всебелорусского народного собрания.

Кроме того, документ предписывает «в условиях эскалации глобальной геополитической напряженности основные усилия уполномоченных государственных органов в соответствии с компетенцией сосредоточить на реализации мероприятий в рамках стратегического сдерживания, направленных на защиту независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя от внешних и внутренних угроз».

Напомним, действующая военная доктрина Белоруссии была утверждена в июле 2016 года.