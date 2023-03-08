Бывший разведчик ВС США Риттер: Путин представил четкий сценарий будущего для Украины

Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин представил четкий план по созданию контуров безопасности для России в рамках конфликта с Украиной, заявил 7 марта офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на своем YouTube-канале.

Россия © ИА REGNUM

Он напомнил, что Путин сказал о том, что РФ находится в состоянии конфликта, а ее оборонная промышленность полностью загружена. Риттер отметил, что слова президента России указывают на то, что российские граждане находятся под защитой.

Экс-разведчик также напомнил, что американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые преданы ВСУ, могут в настоящий момент поражать цели на расстоянии 150 км. Риттер полагает, что именно на это расстояние Вооруженные силы России отодвинут от границ РФ позиции украинских войск.

Кроме того, эксперт предупредил, что если Вашингтон передаст Киеву дальнобойные ракеты, то Украина не получит военное превосходство, а ее развал на части станет гарантированным.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что если США откажутся от поддержки Украины, то прольется кровь американцев.