Вашингтон назвал участников столкновений в Тбилиси «мирными демонстрантами»

Тбилиси, , 02:30 — REGNUM Госдепартамент США не одобрил жёстких мер грузинского правительства по разгону антиправительственного митинга в центре Тбилиси, сообщает 8 марта телеканал «Мтавари архи».

Дядя Сэм Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мирные демонстранты должны иметь возможность свободно выражать свои права», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за последними событями в Тбилиси. Прайс фактически выразил поддержку грузинской оппозиции, сказав, что у граждан Грузии есть право собираться, говорить свободно и требовать отчёта от своего правительства.

Кроме того, Прайс заявил, что Вашингтон может привлечь к ответственности тех, кто выступает против свободного волеизъявления грузинского народа.

По его словам, у США есть ряд рычагов, чтобы привлечь к ответственности любого человека, находящегося в любом месте и в любой стране мира.

Напомним, что в центре Тбилиси произошли ожесточённые столкновения между полицией и оппозицией. Причиной беспорядков стало намерение правящего большинства принять законы об иноагентах.

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