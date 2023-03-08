Госсекретарь США Блинкен: Нед Прайс покинет свой пост, но останется работать в Госдепе

Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Информацию об уходе с занимаемого поста пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее заявление распространила 7 марта пресс-служба Госдепа.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

Блинкен отметил, что заслугой Прайса стало восстановление практики ежедневных брифингов, в ходе которых журналисты могли задавать самые острые вопросы. Как указал Блинкен, с момента вступления в должность в 2021 году Прайс провёл более 200 брифингов, при этом пресс-секретарь Госдепа всегда относился с уважением к представителям СМИ.

«Для людей в Америке и по всему миру Нед Прайс часто становился лицом и голосом внешней политики США», — отметил Блинкен.

Госсекретарь США уточнил, что после ухода с занимаемого поста Прайс останется работать в Госдепартаменте, но перейдёт на должность, «напрямую подотчётную» Энтони Блинкену.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс покинет свой пост в марте текущего года.

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