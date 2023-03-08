Праздник, в который принято подчеркивать, что между мужчинами и женщинами существует принципиальная разница, выглядит оплотом контрреволюции.

Сергей Худиев, , 09:28 — REGNUM То, как менялось восприятие Международного женского дня 8 Марта, — один из ярких примеров иронии истории.

Букет Иван Шилов © ИА REGNUM

В наше время это день, когда мужчины поздравляют женщин, говорят им комплименты и дарят цветы — один из немногих советских праздников, который пережил все эти годы. И, похоже, традиция отмечать его не собирается умирать — даже там, где с ней специально борются.

Очевидно, он связан не с забытой уже идеологией, а с чем-то гораздо более ценным и важным.

Сейчас уже мало кто вспоминает, что когда-то это было революционное торжество, посвященное восстанию против всего, что ассоциировалось с традиционной ролью женщины как нежной жены и заботливой матери. Постепенно он превратился в свою противоположность — в праздник, прославляющий женственность и материнство.

Женская манифестация на улицах Петрограда 23 февраля (8 марта) 1917 года

А в наши дни он сделался праздником почти реакционным, оплотом, страшно сказать, трансфобии и гетеронормативизма.

Трудно понять, что на это сказали бы товарищи Клара Цеткин и Роза Люксембург. Ведь всё начиналось очень революционно — митинги и демонстрации, лозунги и знамена. В СССР день 8 марта был выбран в связи с одним из важных событий Февральской революции — массовой демонстрацией, в которой приняли участие много женщин.

И во многих других странах — Китае, Кубе и т.д. — праздник первоначально должен был прославлять женщину-бойца, женщину-революционера, боевого товарища, которой не до радостей материнства и которая с презрением смотрит на всё то, что традиционно считается «женственным»: мягкость, хрупкость, осознающую себя красоту.

Однако со временем оказалось, что раз уж мировой революции не произошло, приходится возвращаться к здоровым и естественным консервативным началам, без которых общество долго не протянет.

Когда в 1965 году 8 марта было официально включено в список нерабочих дней, праздник приобрел противопложный оттенок. Революционная борьба и противостояние «патриархальному» угнетению как-то забылись — и 8 Марта превратилось в «мамин праздник», день, в который школьникам надлежало выражать почтение, любовь и сердечную благодарность к своим матерям.

СССР. Москва. Воспитанники детского сада механического завода «Самоточка» во время поздравления работниц завода с Международным женским днем © Репродукция ТАСС

Это был день, в который прославлялась высота материнского призвания, подчеркивалось глубочайшее уважение, с которым как дети (маленькие или выросшие), так и общество в целом должно относиться к трудам и жертвам, которые несут матери ради детей.

Материнская любовь воспевалась в стихах и песнях, и если в СССР можно было найти не-идеологические святыни, то это была именно святыня материнства.

Так, удивительным образом, праздник ожесточенных революционерок превратился в праздник матерей.

В наши дни больший упор делается на культ «прекрасной дамы», который еще недавно можно было бы счесть чем-то банальным. Но не в наше время.

Мы живем в мире, где могущественные силы целенаправленно разрушают само представление о том, что человеческий род делится на мужчин и женщин и что наши социальные роли связаны с нашей биологией.

Фильмы (включая мультфильмы для детей), книги, музыкальные клипы, вся индустрия развлечений продвигают идеал мужчин, которые пытаются быть женщинами, и женщин, которые пытаются быть мужчинами.

Мужики в тяжелом гриме и чулках подаются как подлинные герои нашей цивилизации, их славят «за смелость», как будто они спасли кого-то на пожаре, и приглашают выступать перед маленькими детьми. Молодые женщины, которые в припадке странного безумия удалили себе вполне здоровую грудь, позируют, демонстрируя грубые шрамы и уверяя, что теперь-то они, наконец, превратились в юношей.

В женском гриме © Владимир Астапкович/РИА Новости

Мужчине, осужденному за изнасилование, достаточно заявить, что он «идентифицирует себя как женщина», чтобы его посадили в женскую тюрьму — где сокамерницы тщетно жалуются на насилие с его стороны. (И нет, это не утка — таковы законы, например, в современной Британии).

Богословы всерьез обсуждают «гендерную нейтральность» Бога и сочиняют обряды для «трансгендерного перехода».

В этом мире праздник, в который принято подчеркивать, что между мужчинами и женщинами существует принципиальная разница (женщины — в силу принадлежности к своему полу — обладают уникальными достоинствами, которых нет у мужчин, женственность — это что-то достойное признания и прославления, женщинам уместно дарить цветы и восхищаться их красотой), выглядит оплотом контрреволюции.

Есть некий вызов в том, чтобы открыто заявлять, что дамы — прекрасны, а вот мужики в чулках — и не дамы, и не прекрасны. Как и в том, чтобы прославлять матерей, а не срамить их за то, что они способствуют перенаселению и портят климат.

Букет цветов, подаренный жене или матери, превращается из простого акта внимания в упорное провозглашение здравого смысла в мире, заметная часть которого сошла с ума.

Товарищ Клара Цеткин вряд ли этого хотела, но у истории иногда неожиданное чувство юмора.