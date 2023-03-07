Вашингтон, 8 марта, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Министерство обороны США проверяет совместимость западных ракет класса «воздух-воздух» с истребителями МиГ советского образца, которые находятся на вооружении Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных представителей Пентагона.

Alan Wilson МиГ-29

В статье говорится, что Пентагон выбрал для изучения ракеты средней дальности AIM-120, которые устанавливаются на американские самолеты F-16. Отмечается, что проблема касается совместимости американских и советских систем боевой авиации.

По информации, представленной в публикации, существуют трудности с обменом сигналов между ракетами и электроникой самолета. Кроме того, имеется проблема с закреплением снарядов на истребителях.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что отправка украинских пилотов на обучение в США не имеет смысла, пока не решится вопрос о передаче Украине американских военных самолетов.