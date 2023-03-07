Вашингтон, 8 марта, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в марте уходит с занимаемой должности. Об этом 7 марта сообщила корреспондент телеканала NBC Андреа Митчелл в Twitter.

U. S. Department of State Нед Прайс

Уточняется, что Нед Прайс, восстановивший практику ежедневных брифингов для СМИ, уйдёт с занимаемой должности в марте. Митчелл указала, что пресс-секретарь Госдепа уходит ради «политической должности», которая будет напрямую подотчётна госсекретарю США Энтони Блинкену.

По данным NBC, Прайс покинет свой пост 17 марта. Временным исполняющим обязанности пресс-секретаря станет действующий заместитель Прайса Ведант Патель.

Напомним, Нед Прайс занимает пост пресс-секретаря Госдепа США с 20 января 2021 года. До этого Прайс служил пресс-секретарем ЦРУ и Совета национальной безопасности в президентство Барака Обамы.