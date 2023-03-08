Матвиенко: в России нет и не будет опасных игр в гендеры ни в воспитании, ни в политике

Москва, , 01:26 — REGNUM Опасных игр в гендеры нет и не будет в России ни в воспитании, ни в политике, ни в правотворчестве. Такое заявление сделала 8 марта спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Мы не путаем полы. Мужчины и женщины — это системообразующие биологические, социальные, культурные общности. Ключевая задача здесь — гармонизация их отношений, а не создание микста из мужчин и женщин», — указала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что в России нет и не будет опасных игр в гендеры ни в детских садах, ни в школах, ни в воспитании, ни в политике, ни в правотворчестве. Матвиенко пояснила, что в России нет запроса на подобные эксперименты, поэтому Западу остаётся проводить их исключительно «на самом себе».

«Неслучайно 8 Марта стал в нашей стране одним из самых любимых праздников. Праздником цветов, улыбок, душевного тепла, внимания и заботы. От всей души поздравляю вас, дорогие женщины, с Международным женским днём!» — заключила Матвиенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем.

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