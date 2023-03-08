Представитель Белого дома Кирби заявил о жертвах среди американцев в случае отказа от помощи Украине

Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Кровь американских граждан прольется, если США откажутся от поддержки Украины, заявил в ходе брифинга 7 марта координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби, ссылаясь на мнение властей Соединенных Штатов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что приостановка помощи станет следующим выигрышем России.

«Сколько еще придется заплатить, в том числе американской кровью?» — задался вопросом Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что украинский кризис уже отразился на жизни американцев, несмотря на географическую удаленность Украины от США. Он утверждает, что именно указанный конфликт якобы вызвал резкий рост цен на топливо в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США заинтересованы в долгом вооруженном конфликте, в который вовлечена Украина. Он уточнил, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который ранее рассказал о «невидимой руке», использующей Украину для определенных геополитических целей, имел в виду именно Соединенные Штаты.