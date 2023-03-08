Вашингтон и Токио заключили контракт на $1,3 млрд на поставку в Японию американских самолётов

Вашингтон, , 01:11 — REGNUM Министерство обороны США продаст Японии самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, сообщает 7 марта Агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Самолёт E-2 Hawkeye U.S. Navy

Между Вашингтоном и Токио был заключён контракт на сумму в $$1,381 млрд о поставке Японии пяти самолётов E-2D Advanced Hawkeye.

Кроме самолётов, контракт предусматривает поставку 12 авиационных двигателей, шести систем тактической радиосвязи, пяти радаров, пяти интегрированных навигационных систем управления.

По мнению Пентагона, поставки американского оружия в регион «не изменят базового военного баланса».

Напомним, что Токио форсирует приобретение у США больших партий оружия. Так, японское правительство приняло решение о закупке 400 американских крылатых ракет Tomahawk.

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