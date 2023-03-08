США поставит Японии пять самолётов-разведчиков
Вашингтон, 8 марта 2023, 01:11 — REGNUM Министерство обороны США продаст Японии самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, сообщает 7 марта Агентство оборонного сотрудничества Пентагона.
Между Вашингтоном и Токио был заключён контракт на сумму в $$1,381 млрд о поставке Японии пяти самолётов E-2D Advanced Hawkeye.
Кроме самолётов, контракт предусматривает поставку 12 авиационных двигателей, шести систем тактической радиосвязи, пяти радаров, пяти интегрированных навигационных систем управления.
По мнению Пентагона, поставки американского оружия в регион «не изменят базового военного баланса».
Напомним, что Токио форсирует приобретение у США больших партий оружия. Так, японское правительство приняло решение о закупке 400 американских крылатых ракет Tomahawk.
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