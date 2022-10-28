Ереван, 8 марта, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Российскому журналисту, издателю, основателю и президенту холдинга News Media («Ньюс Медиа») Араму Габрелянову запретили въезд в Армению. Об этом 7 марта сообщил новостной портал Yerevan. Today.

TSN Арам Габрелянов

Уточняется, что журналист прибыл в Армению на один день, у Габрелянова было запланировано проведение мастер-класса по журналистике. Как сообщил порталу профессор МГИМО, экс-глава офиса второго президента Роберта Кочаряна Виктор Согомонян, организовавший тренинг для журналистов, по прибытии в Ереван, Габрелянову не разрешили пересечь границу в аэропорту.

«Габрелянову сказали, что он является нежелательным лицом в Армении и может дестабилизировать ситуацию в стране», — пояснил Согомонян.

Отмечается, что Габрелянов поменял билет и вылетел в Москву ближайшим авиарейсом. Согомонян принёс извинения журналисту, а также всем коллегам, которые собирались посетить мероприятие с его участием.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении властей Армении запретить въезд в страну депутату Госдумы РФ Константину Затулину («Единая Россия») и главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.