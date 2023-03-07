Москва, 8 марта, 2023, 00:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил российских женщин с Международным женским днем, 8 марта сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Дорогие наши женщины. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для России 8 Марта всегда наполнен особыми теплыми чувствами и смыслом. Российский лидер также отдельно отметил женщин-военнослужащих.

«Сегодня хочу отдельно поздравить женщин-военнослужащих, которые избрали для себя высочайшую миссию: защиту Родины. Женщин, девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц. Тех, кто с риском для собственной жизни на передовой спасает раненых», — заявил Путин.

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Он добавил, что смелость, решительность и отвага этих женщин впечатляют даже самых опытных российских военных. Кроме того, президент отметил поддержку, которую женщины оказывают мужчинам-военнослужащим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле объявили, что 8 марта Владимир Путин вручит государственные награды российским женщинам, внесшим значительный вклад в различные сферы жизни страны.