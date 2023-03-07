Тбилиси, 8 марта, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Протестующие забросали яйцами у здания парламента в центре Тбилиси нового грузинского омбудсмена, сообщает 7 марта Первый канал телевидения Грузии.

ssg.gov.ge Грузинский спецназ

Недавно назначенный грузинский омбудсмен Леван Иоселиани попытался побеседовать с митингующими. Но оппозиционеры облили чиновника водой, забросали его яйцами и обозвали «слугой России». Иоселиани смог покинуть место митинга только в сопровождении полиции.

Несмотря на произошедший инцидент, омбудсмен заявил, что он и далее будет выполнять свои обязанности по защите прав граждан, невзирая на политические взгляды тех, кого он защищает.

Между тем в центре Тбилиси продолжает оставаться крайне напряжённая обстановка. Полицейский спецназ, вооружённый дубинками и щитами, перегородил проспект Руставели со стороны площади Свободы. Ожидается, что полицейские, используя слезоточивый газ и водомёты, могут двинуться к зданию парламента, где находится значительное количество митингующих.

Напомним, что беспорядки в центре Тбилиси начались после того, как оппозиция попыталась помешать парламентариям принять законы об иностранных агентах. Президент страны Саломе Зурабишвили, находящаяся в США, выразила свою полную поддержку акциям оппозиции.