Брюссель, 8 марта, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Неформальная встреча министров обороны стран ЕС пройдет в шведской столице Стокгольме, где будет обсуждаться военная помощь Украине, говорится в сообщении представительстве Швеции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Переговоры состоятся 8 марта. Главы ведомств должны будут обсудить передачу вооружений Киеву, а также подготовку украинских военных. В мероприятии будет участвовать и представитель Украины.

Кроме того, отмечается, что министры обороны проведут встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителем ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала оказать Украине «массовую и быструю» военную помощь, чтобы Киев смог устоять в военном конфликте и перейти в контрнаступление. Она добавила, что ВСУ испытают сильную потребность в боеприпасах и системах противовоздушной обороны (ПВО).