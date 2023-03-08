ВСУ обстреляли территорию ДНР 16 раз за прошедшие сутки боеприпасами натовского калибра

Донецк, , 00:33 — REGNUM Территорию Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки 16 раз подверглась обстрелам со стороны украинских войск. Об этом 8 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ВСУ вели огонь из артиллерии калибром 155 мм по четырём направлениям. На донецком направлении украинская армия совершила 12 обстрелов, на горловском, ясиноватском, волновахском направлениях направлении зафиксировано по одному факту обстрела. Всего украинскими войсками была выпущена 71 единица боеприпасов.

Под огнём ВСУ оказались четыре населенных пункта ДНР: Пантелеймоновка, Яковлевка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы) и Владимировка. Информация о пострадавших среди мирных граждан не поступали. Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры — школа № 42 в городе Донецке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попадании артиллерийского снаряда американского производства в здание школы в Донецке в результате обстрела города со стороны ВСУ.

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