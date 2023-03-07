Донецк, 8 марта, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Территорию Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки 16 раз подверглась обстрелам со стороны украинских войск. Об этом 8 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

ВСУ вели огонь из артиллерии калибром 155 мм по четырём направлениям. На донецком направлении украинская армия совершила 12 обстрелов, на горловском, ясиноватском, волновахском направлениях направлении зафиксировано по одному факту обстрела. Всего украинскими войсками была выпущена 71 единица боеприпасов.

Под огнём ВСУ оказались четыре населенных пункта ДНР: Пантелеймоновка, Яковлевка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы) и Владимировка. Информация о пострадавших среди мирных граждан не поступали. Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры — школа № 42 в городе Донецке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попадании артиллерийского снаряда американского производства в здание школы в Донецке в результате обстрела города со стороны ВСУ.