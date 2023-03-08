Официальные лица США призвали Конгресс как можно скорее принять меры против TikTok

Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Власти США считают социальную сеть TikTok угрозой национальной безопасности США и призывают к её запрету на территории страны. Об этом 7 марта заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

TikTok Solen Feyissa

«У нас сохраняются озабоченности в области национальной безопасности относительно этого приложения. Мы считаем, что эти озабоченности оправданны… именно по этой причине президент [Джо Байден] распорядился запретить использование этого приложения на правительственных устройствах… Мы продолжим работать с Конгрессом по вопросу реагирования на озабоченности в сфере национальной безопасности, касающиеся таких приложений, как TikTok », — сказал Кирби.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Конгресс оперативно принять законопроект, который дает правительству право запретить TikTok и действовать против схожих продуктов из недружественных США стран.

Салливан подчеркнул, что законопроект даёт властям новые инструменты для реагирования на риски национальной безопасности, которые исходят от высокотехнологических продуктов, работающих в США, и которые могут использоваться в своих целях «определенными иностранными правительствами».

Напомним, что в декабре 2022 года американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса США законопроект, который предусматривает запрет на использование на территории страны китайской социальной сети TikTok.

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