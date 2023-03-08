Митингующие в центре Тбилиси стали забрасывать полицию «коктейлями Молотова»

Тбилиси, , 00:18 — REGNUM Столкновения между полицией и оппозиционерам в центре Тбилиси принимают всё более ожесточённый характер, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузия. Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

МВД Грузии заявило, что протестующие стали забрасывать полицейских не только камнями, но и «легковоспламеняющимися предметами». Власти пригрозили участникам столкновений приятием самых жёстких мер.

Между тем протестующие сняли установленное полицией перед входом в парламент железное ограждение и унесли его с проспекта Руставели. Митингующих отделяет от входа в здание парламента всего несколько метров.

Грузинские СМИ сообщают о большом количестве пострадавших и арестованных демонстрантов. В свою очередь, МВД заявило о раненых полицейских и повреждённой спецтехнике.

Напомним, столкновения в центре Тбилиси начались после того, как оппозиционеры, недовольные принятием законов об иноагентах, попытались блокировать здание парламента.

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