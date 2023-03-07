Главком ВСУ Залужный рассказал о результатах встречи с военным руководством США, Британии и Польши

Киев, , 23:49 — REGNUM Встречу с высокопоставленными военными Великобритании, Польши и США, где обсуждалась обстановка в районе боевых действий, в том числе в Артёмовске (Бахмут), провёл главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом 7 марта сообщается в телеграм-канале Залужного.

Залужный Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что на встрече присутствовали верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, начальник генерального штаба войска польского Раймунд Анджейчак и глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин.

Отмечается, что в ходе встречи Залужный рассказал о ситуации в районе боевых действий, в том числе в городе Артёмовске, кроме того, обсуждалась военная помощь Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сообщив о тяжелом положении на передовой в районе Артёмовска, президент Украины Владимир Зеленский фактически подал сигнал бедствия коллективному Западу.

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