Официальный представитель МИД Захарова: Запад должен ответить на запросы РФ по «Северным потокам»

Москва, , 23:48 — REGNUM Западные страны должны ответить России на официальные запросы Москвы по диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вместо того, чтобы осуществлять утечки из расследования по инцидентам, написала 7 марта в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что речь идет о тех государствах, которые причастны к взрывам на объектах.

«Вместо утечек западным режимам, имеющим отношение к происшествию, надо ответить на официальные запросы российской стороны», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель ведомства также призвала Запад не заниматься анонимными вбросами, а ознакомиться со статьей американского журналиста Сеймура Херша, который представил доказательства виновности США в диверсиях.

Кроме того, Захарова выразила мнение, что те, кто пытается заполнить информационное поле утечками и вбросами, не желают проводить расследование в правовых рамках, отвлекая внимание от фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта газета The New York Times сослалась на разведывательную информацию, согласно которой за взрывами на «Северных потоках» может стоять проукраинская группировка. В статье говорится также, что власти США не обнаружили никаких доказательств причастности России к диверсиям.