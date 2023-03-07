Тбилиси, 7 марта, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свою полную поддержку митингующим в центре Тбилиси оппозиционерам, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

president.gov.ge Саломе Зурабишвили

Зурабишвили, находящаяся в Нью-Йорке, выступила с видеообращением. Она заявила, что митингующие оппозиционеры представляют «свободную Грузию», которая видит своё будущее в Европе, и поэтому никому нельзя позволить отнять это будущее.

Зурабишвили обрушилась с критикой на принимаемые парламентом законы «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Она назвала эти законы «никому не нужными», «взявшимися ниоткуда» и разработанными «под диктовку Москвы».

Она подчеркнула, что с самого начала говорила о том, что наложит на эти законы вето. Зурабишвили заявила, что не намерена даже разбирать принятые законопроекты постатейно, так как они всё равно полностью подлежат отмене.

Напомним, что законопроекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов», разработанные парламентским большинством, вызвали резко отрицательную реакцию грузинской оппозиции. Попытка оппозиции заблокировать здание парламента в Тбилиси привело к серьёзным столкновениям с полицией.