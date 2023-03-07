Нью-Йорк, США, 7 марта, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Организация Объеденных Наций собирается на следующей неделе провести переговоры с российской делегацией по обсуждению зерновой сделки, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак 7 марта на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, встреча состоится в швейцарском городе Женева.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе в Женеве будет делегация из РФ для дальнейших дискуссий. И они будут проводиться там на высоком уровне и будут касаться черноморской зерновой инициативы», — сообщил Хак.

Ранее в СМИ появилась информация о планах ООН провести такие переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что глава организации Антонио Гутерриш собирается 8 марта встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, разговор будет касаться вопроса продления зерновой сделки.