Украинские власти, нарушив прежние договорённости, обменяли меньше пленных — Москалькова

Донецк, , 23:51 — REGNUM Украинские власти нарушили достигнутые ранее договорённости о количестве обмениваемых военнопленных, заявила 7 марта в своём телеграм-канале уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова Duma. gov.ru

Так, Киев согласился обменять лишь 90 пленных вместо 160-ти, о чём ранее была достигнута договорённость между сторонами.

«Сегодня произошел очередной обмен военнопленными с украинской стороной. Очень рада за наших ребят, жизни которых уже ничто не угрожает, совсем скоро их ждёт встреча с близкими. К сожалению, вместо ранее достигнутой договорённости «160 на 160», украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тем не менее очень важно, что переговорный процесс продолжается, мы боремся за каждого нашего парня», — сказала Москалькова.

Напомним, что ранее с территорий, подконтрольным украинским властям, было возвращено 90 российских военопленных.

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