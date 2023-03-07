Алеппо, Сирия, 7 марта, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Работа международного аэропорта Эн-Найраб в сирийском городе Алеппо была приостановлена в связи с повреждениями, полученными воздушной гаванью в связи с ракетными ударами, нанесёнными со стороны ВВС Израиля. Об этом 7 марта рассказал в ходе брифинга замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

(сс) Ed Brambley Алеппо. Сирия

По данным ЦПВС, ракетный удар по аэропорту в Алеппо был нанесён в ночь на 7 марта в период с 02:02 до 02:13 по местному времени четырьмя тактическими истребителями F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря.

Как уточнил Гуринов, в результате ракетного удара были повреждены взлетно-посадочная полоса и радиолокатор. Работа воздушной гавани приостановлена, в связи с чем доставка гуманитарных грузов в пострадавшие при землетрясении районы Алеппо в ближайшее время будет затруднена, а доставка гуманитарных грузов из-за рубежа осуществляться не будет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке работы международного аэропорта в сирийском городе Алеппо после ракетных ударов со стороны ВВС Израиля.