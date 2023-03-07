Глава МИД Франции Колонна призвала к массовой военной поддержке Украине для контрнаступления

Париж, , 23:02 — REGNUM Украина нуждается в «массовой и быстрой» военной поддержке со стороны своих союзников, чтобы выдержать военный конфликт и начать контрнаступление в зоне специальной операции, заявила французский министр иностранных дел Катрин Колонна 7 марта в ходе заседания комиссии по международным делам Национального собрания Франции.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наша военная помощь Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она решится и сможет вести контрнаступление, и изменить положение сил на поле боя», — сказала она.

Глава МИД подчеркнула, что для обеспечения такой поддержки необходимо, чтобы она соответствовала потребностям Киева. Колонна уточнила, что в настоящий момент ВСУ сильно нуждаются в боеприпасах и системах противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявил, что французское правительство готово передать Украине тяжелые танки и планирует нарастить военную помощь Киеву.