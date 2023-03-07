В школу в Донецке попал американский высокоточный снаряд
Донецк, 7 марта 2023, 23:00 — REGNUM По школе в Донецке было применено американское высокоточное оружие, сообщает 7 марта тг-канал Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Артиллерия ВФУ, находящаяся в районе населённого пункта Карловка, выпустила по донецкой школе №52 артиллерийский снаряд американского производства. Активно-реактивный снаряд M982 Excalibur калибра 155-мм повредил здание школы.
К счастью, жертв удалось избежать.
Применение высокоточного оружия по действующей школе указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки вооруженных формирований Украины, считают в СЦКК.
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