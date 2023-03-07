В школу в Донецке попал американский высокоточный снаряд
ВФУ применили по школе в Донецке американский высокоточный активно-реактивный снаряд
Донецк, 7 марта, 2023, 23:00 — ИА Регнум. По школе в Донецке было применено американское высокоточное оружие, сообщает 7 марта телеграм-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
Фрагменты высокоточного американского боеприпаса M982 Excalibur. Донецк
Артиллерия ВФУ, находящаяся в районе населённого пункта Карловка, выпустила по донецкой школе №52 артиллерийский снаряд американского производства. Активно-реактивный снаряд M982 Excalibur калибра 155-мм повредил здание школы.
К счастью, жертв удалось избежать.
Применение высокоточного оружия по действующей школе указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки вооруженных формирований Украины, считают в СЦКК.