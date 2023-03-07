Донецк, 7 марта, 2023, 23:00 — ИА Регнум. По школе в Донецке было применено американское высокоточное оружие, сообщает 7 марта телеграм-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Фрагменты высокоточного американского боеприпаса M982 Excalibur. Донецк

Артиллерия ВФУ, находящаяся в районе населённого пункта Карловка, выпустила по донецкой школе №52 артиллерийский снаряд американского производства. Активно-реактивный снаряд M982 Excalibur калибра 155-мм повредил здание школы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3787074" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

К счастью, жертв удалось избежать.

Применение высокоточного оружия по действующей школе указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки вооруженных формирований Украины, считают в СЦКК.