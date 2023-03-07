Каир, 7 марта, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, к северу от египетской столицы Каира. Об этом 7 марта сообщают египетские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

ЧП произошло в провинции Кальюбия. Как уточнила пресс-служба министерства здравоохранения Египта, по предварительным данным, в результате железнодорожной аварии погиб один человек, пострадали 16 человек.

Причины аварии не называются, но стоит отметить, что из-за неудовлетворительного состояния железнодорожного полотна в Египте, изношенности подвижного состава и отсутствия финансирования для замены устаревших систем контроля за движением поездов аварии на железнодорожном транспорте здесь не являются редкостью. В большинстве случаев аварии обходятся без пострадавших.