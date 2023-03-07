Берлин, 7 марта, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что за год «очень много раз» и «подолгу» созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава немецкого правительства заявил 7 марта в дискуссии с согражданами в городе Котбус (федеральная земля Бранденбург, ФРГ).

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

«Я с ним с тех пор (после последней личной встречи в Москве в 2022 году) провел очень много телефонных разговоров, которые длились крайне долго», — сказал Шольц.

Он отметил, что будет продолжать такую деятельность и впредь, несмотря на «различные взгляды» с Путиным. Так канцлер прокомментировал инициативу немецкого политика Сары Вагенкнехт, которая призвала к переговорам и прекращению поставок вооружений на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта Олаф Шольц заявил, что первый шаг к достижению мира с Украиной должна сделать Россия. Он уточнил, что РФ в первую очередь должна отвести свои войска из зоны специальной военной операции.