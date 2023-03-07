Полиция, применив водомёты и слезоточивый газ, оттесняет протестующих от здания парламента в Тбилиси

Тбилиси, , 22:55 — REGNUM Грузинская полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона оппозиционеров, собравшихся перед зданием парламента в Тбилиси, сообщает 7 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинская полиция police.ge

После окончания пленарного заседания парламента митингующие попытались заблокировать один из входов в здание. Полицейский спецназ, собравшийся во внутреннем дворе парламента, не позволил им этого сделать.

Затем спецназ, применяя водомёты и слезоточивый газ, начал оттеснять митингующих от здания парламента. Оппозиционеры оказывали полиции активное сопротивление, забрасывая полицейских камнями. Несколько полицейских было ранено, а спецтехника получила повреждения.

Полиция начала арестовывать оказывающих сопротивление. На настоящий момент количество пострадавших и арестованных неизвестно.

Напомним, что возмущение грузинской оппозиции вызвали рассматриваемые парламентом законопроекты «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против принятия этих законов.

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