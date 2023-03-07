Москва, 7 марта, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Сбой в работе колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ произошёл в Москве. Об этом 7 марта сообщили журналистам в экстренных службах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колесо обозрения установили в «Парке будущего» на ВДНХ

Колесо обозрения остановилось вечером по неизвестной причине, на аттракционе находятся люди. На месте происшествия работают спасатели, проводится эвакуация людей, застрявших на колесе обозрения.

Как уточнили РИА Новости в контакт-центре аттракциона, работа колеса обозрения была приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Практически все посетители аттракциона эвакуированы. Как пояснили в контакт-центре, эвакуация проходит медленно, так как колесо приходится вращать вручную, чтобы выпустить людей.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, колесо обозрения «Солнце Москвы» является самым высоким аттракционом подобного типа в Европе.