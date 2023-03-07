Президент Грузии отменила встречи в США из-за протестов в Тбилиси
Тбилиси, 7 марта 2023, 21:58 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои запланированные встречи в рамках рабочего визита в США. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба грузинского президента.
«Президент Грузии находится в США. Президент аннулировала все свои встречи, запланированные на сегодня в ООН, и готовится обратиться к населению», — сообщили в пресс-службе.
Протесты в Тбилиси начались из-за того, что в парламенте Грузии рассматривают законопроект об иностранных агентах, по которому некоммерческим организациям, получающим деньги из-за границы, придётся отчитываться о финансовой деятельности.
Ситуация возле парламента накалилась, туда прибыл спецназ со щитами и дубинками. Для того, чтобы разблокировать вход в здание правоохранители использовали слезоточивый газ и водомёты. Протестующие отступили, но не расходятся.
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