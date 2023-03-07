Тбилиси, 7 марта, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все свои запланированные встречи в рамках рабочего визита в США. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба грузинского президента.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Президент Грузии находится в США. Президент аннулировала все свои встречи, запланированные на сегодня в ООН, и готовится обратиться к населению», — сообщили в пресс-службе.

Протесты в Тбилиси начались из-за того, что в парламенте Грузии рассматривают законопроект об иностранных агентах, по которому некоммерческим организациям, получающим деньги из-за границы, придётся отчитываться о финансовой деятельности.

Ситуация возле парламента накалилась, туда прибыл спецназ со щитами и дубинками. Для того, чтобы разблокировать вход в здание правоохранители использовали слезоточивый газ и водомёты. Протестующие отступили, но не расходятся.