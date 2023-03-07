В Германии сообщили о причастности к подрыву «Северных потоков» судна, принадлежащего украинцам

Берлин, , 21:50 — REGNUM Правоохранители в Германии, ведущие расследование подрыва «Северных потоков», установили, какое судно использовали для совершения диверсии. Об этом 7 марта сообщает немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на полученные данные.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следователям удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовалось для секретной операции», — говорится в публикации.

По данным журналистов, это была яхта, приписанная к порту в Польше. По предварительным данным, судно принадлежит двум украинцам, в диверсии участвовали шесть человек, использовавших поддельные паспорта.

Сообщается, что в команду, которая взрывала трубопроводы, входили капитан судна, два водолаза, два помощника водолаза и женщина, работавшая врачом. Предположительно, эта группа заложила взрывчатку. Данных о том, кто был организатором диверсии, пока нет.

Напомним, ранее в газете The New York Times, ссылаясь на источники в администрации президента США, сообщили, что американские эксперты подозревают причастность Украины к подрыву «Северных потоков».

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