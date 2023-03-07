Экс-советник главы Пентагона сообщил о поданном Зеленским сигнале бедствия

Вашингтон, , 21:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский фактически подал сигнал бедствия коллективному Западу, сообщив о тяжелом положении на передовой в районе Артёмовска (Бахмута — прим. ред. ИА REGNUM). Такое мнение высказал 7 марта в интервью журналисту Дэну Боллу экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зеленский фактически говорит всем: «Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено», — заявил Макгрегор.

По словам бывшего советника руководителя Пентагона, Украина несет большие потери. Число погибших военных достигло почти 200 тыс. человек. Из-за нехватки живой силы на передовую отправляют стариков, подростков и женщин. Тем не менее сдать Артёмовск Зеленский не хочет, прислушавшись с советам военных.

Напомним, 6 марта в Киеве было принято решение продолжить оборонять Артемовск. Владимир Зеленский назвал сражение за город одним «из самых тяжёлых сражений», «болезненных и трудных» . Однако оставить Артёмовск значило бы открыть путь российским военным в Краматорск и в другие города Донбасса, заявил украинский лидер.