Оттава, , 21:36 — REGNUM Правительство Канады решило предоставить Киеву 3 млн канадских долларов ($2,2 млн) на работы по разминированию территорий. Об этом 7 марта сообщил на брифинге премьер-министр республики Джастин Трюдо.

Джастин Трюдо Steve Jurvetson

«Выделим 3 миллиона долларов на разминирование на Украине», — сказал глава канадского правительства.

Он добавил, что Канада продлит программу обучения украинских сапёров, организованную на территории Польши, а также направит туда инструкторов-медиков для обучения военнослужащих ВСУ. Программа продолжит работать, по словам Трюдо, минимум, до осени.

Напомним, Трюдо в феврале, выступая на митинге в поддержку Киева, произнёс лозунг бандеровцев: «Слава Украине». После этого в толпе стали свистеть и нецензурно выражаться в адрес премьера.