Можно сделать вывод, что министерство обороны Украины с подачи старших партнёров Киева разделили. Одну часть, ту, которая на виду, с Резниковым во главе, оставили как будущих «козлов отпущения». А вот другая часть — «теневое минобороны» — работает фактически под командованием США и старается особо не светиться.

Илья Ропшин, , 09:20 — REGNUM Пока СМИ обсуждают слухи о конфликте президента Украины Владимира Зеленского с командующим ВСУ Валерием Залужным, атмосфера интриг и борьбы всех против всех пронизывает министерство обороны Украины.

Алексей Резников Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Министр Алексей Резников представил послам «Большой семёрки» своих новых заместителей: первого зама, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, бывшего посла Украины в Канаде Андрея Шевченко и основателя волонтерского фонда поддержки ВСУ «Вернись живим» Виталия Дейнегу. Попробуем разобраться, по какому принципу подобрана новая верхушка ведомства и как она связана с несостоявшейся отставкой самого министра.

Ценные кадры

У бойцов ВСУ новость о назначении Павлюка вызвала радость.

«Во-первых, большой профессионал и порядочный человек, а во-вторых, он, в качестве командующего Операции объединённых сил *** (бил. — Ред.) ракетами по территории РФ, «когда это ещё не было мейнстримом»: Таганрог и Миллерово — его рук дело», — отметил в телеграм-канале один из них.

Аналогичный отзыв оставил лидер неонацистской группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боец Сил специальных операций ВСУ Евгений Карась. А вот по Дейнеге у Карася диаметрально противоположное мнение.

Евгений Карась. (сс) VoidWanderer

«Дейнега когда-то был причастен к военному фонду «Повернись живим». Но давно не имеет никакого отношения к фонду. Началась полномасштабная война, и… Дейнега не попросился назад в «Повернись живим».

Нет, Дейнега лазил по кабинетам чиновников. Искал финансирование на «медиа-проект». Пытался прибиться к «власти». Выполнял специфические «просьбы», — заявил Карась после того, как стало известно о планах назначить волонтёра на должность замминистра обороны.

Неонацист обвинил Дейнегу в карьеризме, а также припомнил, как бывший волонтёр сначала втихую критиковал людей Карася, потом — просил у них защиты в деле против бывшего замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова, а после — в разгар боевых действий в 2022 году — обвинил Карася и его соратников в работе на Россию.

Одновременно с кадровыми перестановками, в минобороны возник ещё один скандал.

В общественный совет при минобороны включили организацию «Стоп коррупции», лидером которой является Богдан Хмельницкий — тёзка знаменитого гетмана. Правда Хмельницким глава «Стоп коррупции» стал лишь 18 лет назад. До этого он носил фамилию Майданюк. Однако среди своих коллег по опасному бизнесу Хмельницкий-Майданюк был более известен как «Цима» и «Змей». Он отсидел два строка: за избиение, а затем — за «отжим» автомобиля.

Организация Майданюка среди прочих подключилась к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при минобороны.

А коррупционные скандалы вокруг ведомства всё не заканчивались

Фляги вместо яиц

Министр Резников до сих пор продолжает оправдываться за скандал с закупленными втридорога яйцами. Он говорит, что создать механизм прозрачных госзакупок для ведомства не позволила спецоперация, а саму информацию о дорогих яйцах называет ложью.

Однако глава существующего на американские гранты «Центра борьбы с коррупцией» Виталий Шабунин 1 марта опубликовал документы, подтверждающие информацию СМИ о яйцах по 17 грн за штуку (около 34 руб. — Прим. ред.), и заявил, что за месяц, прошедший после скандала, минобороны так и не изменило процедуры, чтобы избежать подобных переплат.

Виталий Шабунин. Mediafond

Новый скандал не заставил себя ждать: 3 марта украинское издание «Главком» сообщило о том, что минобороны закупило 100 тыс. китайских фляг по цене в $7,9 за штуку. Реальная цена фляг — $0,59 за штуку. По информации «Главкома», украинские следователи, которые проверяли груз для минобороны, оценили ущерб государству в $700 тыс.

Казалось бы, назначение одиозного Дейнеги и подзабытого «оранжевого» политика Шевченко — явно не ко времени. Но это если не учитывать их медийной роли.

Всё дело в том, что после начала спецоперации Дейнега создал проект Ukrainian Witness, рассказывающий о «преступлениях российской армии». Шевченко же стал сооснователем «Медиацентра Украина» — общественной инициативы, объединившей украинских сотрудников СМИ и PR для работы с иностранными журналистами.

Шевченко — это ещё и редкий пример украинского «топа», семья которого понесла потери в боевых действиях, — летом в боях под Артёмовском погиб его родной брат Евгений — командир взвода «Иностранного легиона», известный под позывным Элвис.

Таким образом, Резников вместо того, чтобы навести порядок с закупками в ведомстве, решил пойти по другому пути: он назначил замами мощных медийных игроков для обеления имиджа своего ведомства.

И, судя по поведению, Резников не боится гнева из США. После визита Байдена стало понятно, что угроза его отставки миновала. А после отъезда американского гостя те члены «Слуги народа», кто не прекратил активность в деле отставки Резникова, получили «щелчок по носу».

Укрощение Безуглой

Попытку свалить министра возглавила народный депутат от «Слуги народа», замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Марьяна Безуглая sluga-narodu

На его место она продвигала кандидатуру главы украинской военной разведки Кирилла Буданова.

Безуглая заслужила славу эдакой железной комиссарши, Розалии Землячки украинского грантоедского национализма. Во время ожесточённых боёв за Северодонецк она бывала в городе, где пыталась командовать военными, чем вызвала оторопь даже у такого украинского пропагандиста, как Юрий Бутусов. Безуглая была автором законопроекта, которых давал право командованию самостоятельно казнить военнослужащих за невыполнение приказа без каких-либо доказательств.

После того как во время киевского визита Резникову жал руку сам Байден, защищаться пришлось уже Безуглой. Представитель президента Украины в Верховной раде Фёдор Вениславский предложил исключить Безуглую из состава парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.

Вениславский обвинил Безуглую ни много, ни мало в подлоге.

В Верховную раду был внесен законопроект 4210, который формально ужесточает демократический и гражданский контроль над минобороны, но, как подозревает ряд украинских экспертов, откроет Буданову путь к министерскому креслу.

Безуглую обвинили в том, что она от имени главы ГУР склоняла депутатов к принятию закона. А потом в профильный комитет пришло письмо за подписью самого Буданова, в котором сообщалось, что ГУР против законопроекта, поскольку он предусматривает создание параллельного разведывательного органа.

В ответ депутатка заявила, что жертвой обмана стал сам глава военной разведки. «Что это за разборки — пока не готова ответить», — заявила Безуглая.

На словах отдавая должное заслугам «пани Марьяны» на фронте, представитель Зеленского в Раде заявил: «Когда действия начинают угрожать нормальному функционированию сектора безопасности и обороны, это становится опасным».

При этом Вениславский утверждал, что инициатива об исключении Безуглой — его личная и не исходит от Зеленского, которого он официально представляет в Раде.

Федор Вениславский. President. gov. ua

В итоге, обменявшись ударами, стороны пока остаются при своих.

Теневое министерство

Всё это позволяет предположить следующее: министерство обороны Украины с подачи старших партнёров Киева разделили.

Одну часть, ту, которая на виду, с Резниковым во главе, оставили как будущих «козлов отпущения».

В случае, если анонсированное весеннее контрнаступление провалится, именно Резников и его медийные и нечистые на руку заместители пойдут под нож.

Резниковым можно пожертвовать и раньше — если шок украинского общества от потери Артёмовска (Бахмута) будет слишком уж велик.

А вот другая часть — «теневое минобороны» — работает фактически под командованием США и старается особо не светиться.

К лидерам «теневиков» собственно в министерстве можно отнести нового первого зама Павлюка, а кроме того, главу ГУР Буданова оставшегося без формального министерского поста, и, конечно же, командующего Залужного.

С приходом на пост Павлюка, украинские военные действительно стали агрессивнее: последовали удары дронов вглубь России, а также прорыв и теракт в приграничных сёлах Брянской области.

При этом Павлюк и Буданов отличаются склонностью к авантюрам. Но вряд ли даже в случае серьезных провалов «теневиков» отправят в отставку вслед за Резниковым. Скорее, они продолжат работу с американцами и при другом зиц-председателе министерства обороны.