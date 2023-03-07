Сараево, , 21:25 — REGNUM Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины приняла решение оштрафовать клуб «Борац» за то, что болельщики развернули во время игры баннер в поддержку России. Об этом 7 марта сообщает боснийский интернет-портал Klix. ba.

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, во время матча 1/8 финала Кубка страны «Борац» вёл борьбу с «Рударом». Болельщики обеих команд скандировали «Косово — Сербия» и имя Ратко Младича, сербского генерала, приговорённого Гаагским Международным трибуналом к пожизненному заключению. Кроме того, фанаты «Борац» развернули триколор со словами «Слава России».

За кричалки про Косово обе команды были оштрафованы на 2,5 тыс. конвертируемых марок (около $1,4 тыс.). Команду «Борац» дополнительно оштрафовали на 5 тыс. конвертируемых марок за поддержку России.

Стоит отметить, что «Борац» в той игре уступил команде «Рудар» после серии пенальти, из-за чего выбыл из розыгрыша кубка.