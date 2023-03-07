* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Зеленский подтвердил гибель одного из лидеров «Правого сектора»* Коцюбайло (Да Винчи)

Киев, , 21:18 — REGNUM Под Артёмовском погиб один из лидеров националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), комбат 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи). О его смерти сообщил 7 марта в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский награждает украинского карателя Дмитрия Коцюбайло President.gov.ua

«Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, мужество навсегда стали историей, характером и мужеством Украины», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, Коцюбайло являлся выходцем из Ивано-Франковской области. В возрасте 18 лет, в 2014 году, он вступил в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спустя семь лет — 1 декабря 2021 года — Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.