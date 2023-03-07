Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров «Правого сектора»* Коцюбайло
Киев, 7 марта 2023, 21:18 — REGNUM Под Артёмовском погиб один из лидеров националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), комбат 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи). О его смерти сообщил 7 марта в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.
«Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, мужество навсегда стали историей, характером и мужеством Украины», — говорится в тексте сообщения.
Напомним, Коцюбайло являлся выходцем из Ивано-Франковской области. В возрасте 18 лет, в 2014 году, он вступил в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спустя семь лет — 1 декабря 2021 года — Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.