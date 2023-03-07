Москва, , 21:05 — REGNUM Депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Толмачёв солидарен с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко, который назвал «полной гнидой» Владимира Зеленского. Об этом депутат заявил 7 марта информационному порталу LIFE.

Александр Толмачев. duma. gov

По мнению Толмачёва, в славянских языках есть много слов, которыми можно было бы назвать Зеленского, но «гнида» подходит как нельзя лучше.

«Зеленский и сам себе провокации позволяет, и «хозяева» ему разрешают. Согласен с президентом Белоруссии — пожалуй, вернее, чем он выразился, и не скажешь», — заявил парламентарий.

Более того, политик считает, что Зеленский сам вырыл себе яму бесчеловечности, в которой сидит ещё с первого Майдана благодаря сотрудничеству с Западом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о громком заявлении Лукашенко в связи с причастностью СБУ и самого Зеленского к диверсии с российским самолётом А-50, базирующегося на аэродроме под Минском. Глава Белоруссии назвал президента Украины «полной гнидой».

«Гнида потому, что он бегает вокруг Белоруссии, присылает к нам людей и просит пакта о ненападении», — высказался Лукашенко.