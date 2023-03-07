О виновных в подрыве «Северных потоков» нужно спрашивать у ФРГ, Швеции и Дании — Белый дом

Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Расследование по подрыву «Северных потоков» проводят в Германии, Швеции и Дании, поэтому о том, кто причастен к диверсии, нужно узнавать там. Такое заявление 7 марта сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Джон Кирби Secretary of Defense Public Affairs

Его попросили прокомментировать сообщение в газете New York Times, что американские эксперты установили причастность Киева к подрыву газопроводов. Кирби отметил, что пока не завершено ни одно из расследований.

«Я не буду забегать вперед в том, что касается расследований. И я бы направил вас к этим европейским странам за комментариями относительно расследования», — сказал представитель Белого дома.

Напомним, ранее в NYT сообщили, что американские следователи не смогли найти данные, которые бы свидетельствовали, что к подрыву «Северных потоков» причастна Россия.

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