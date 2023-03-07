Москва, , 20:54 — REGNUM В Сети появились видеокадры возвращения из украинского плена 90 российских военнослужащих. В своём телеграм-канале их опубликовал 7 марта депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев («Единая Россия»), который является представителем координационной группы по вопросам СВО.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня проходит очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Министерство обороны РФ возвращает в Россию 90 российских бойцов», — написал Саралиев.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 7 марта в результате проведения переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 90 российских военнопленных. Они будут доставлены в Москву самолётами ВКС РФ, где пройдут курсы лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.