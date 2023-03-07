Москва, 7 марта, 2023, 20:54 — ИА Регнум. В Сети появились видеокадры возвращения из украинского плена 90 российских военнослужащих. В своём телеграм-канале их опубликовал 7 марта депутат Госдумы РФ Шамсаил Саралиев («Единая Россия»), который является представителем координационной группы по вопросам СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Сегодня проходит очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Министерство обороны РФ возвращает в Россию 90 российских бойцов», — написал Саралиев.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 7 марта в результате проведения переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 90 российских военнопленных. Они будут доставлены в Москву самолётами ВКС РФ, где пройдут курсы лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.