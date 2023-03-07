Вашингтон, 7 марта, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Всё, что указывает на причастность к подрыву «Северных потоков» Киева, может испортить и так его непростые отношения с Берлином. Об этом говорится в статье, опубликованной 7 марта New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

«Любое предположение о причастности Украины, прямое или косвенное, может нарушить деликатные отношения между Украиной и Германией», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что жители Германии «проглотили» рост цен на энергоносители ради солидарности с Украиной, но теперь эта поддержка может ослабеть.

Напомним, о возможной причастности Киева к подрыву «Северных потоков» ранее сообщили также в NYT. В издании сослались, что к такому выводу пришли эксперты в США, проводившие расследования диверсии.