Москва, 9 марта, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Производители хлебобулочных и кондитерских изделий Москвы приняли участие в международной бизнес-миссии. По итогам программы арабские партнеры заинтересовались в выходе столичной продукции на рынок Персидского залива, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Особый интерес байеры из Ирана проявили к кондитерским изделиям

«Производители хлебобулочных и кондитерских изделий в течение трех дней провели более 70 встреч с потенциальными партнерами. В результате большой спрос на столичную пищевую продукцию наблюдался со стороны ОАЭ, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта, а также Ирана и Пакистана», — рассказал Овчинский.

Программу организовывал центр «Моспром». В рамках миссии проводились встречи с онлайн-магазинами и сервисами доставки продуктов, дистрибьюторами, компаниями — поставщиками ингредиентов для пищевой промышленности и другими крупными партнерами отрасли.

Особый интерес байеры из Ирана проявили к кондитерским изделиям. В рамках мероприятия холдинг «Коломенский» обсудил с иранскими поставщиками возможности выхода вафельных тортов на рынок данного региона.

По словам руководителя экспортного отдела компании «Черёмушки» Алексея Зеленова, подобные мероприятия полезны для компаний, в планы которых входит экспансия на международные рынки.