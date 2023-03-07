Москва, 7 марта, 2023, 20:10 — ИА Регнум. В Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. На ней были обсуждены вопросы безопасности и развития региона, а также статуса добровольческого батальона имени Судоплатова. Об этом сообщил 7 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин

Как отметил Песков, в ходе рабочей встречи поднимались вопросы развития сельского хозяйства, вопросы безопасности в области. Балицкий также поднял вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова, в который входят в том числе представители Сербии, Турции и Скандинавских стран, а также лица, воевавшие ранее на стороне Киева.

Напомним, указ о создании трёх добровольческих батальонов ― имени Судоплатова, имени Андрея Первозванного и батальона «Славянская гвардия» ― врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал в сентябре 2022 года.